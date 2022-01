Auf der Suche nach der verloren geglaubten Rendite

Eine solide Rendite für seine Ersparnisse zu erwirtschaften, fällt heute schwerer als gedacht. Denn jene Zeiten, in denen Bundesobligationen oder Tagesgeldkonten gute Erträge abwarfen, kennen jüngere Anleger fast nur noch vom Hörensagen.

Mehr noch: Etliche Sparkassen und Banken fordern längst Negativzinsen für Spareinlagen ein. Das Vergleichsportal Verivox hat das Wichtigste zu diesem Thema zusammen gefasst und veröffentlicht auf seinen Seiten eine Liste jener Institute, die ein so genanntes Verwahrentgelt einfordern.

Denn bei Licht betrachtet, liegt hier keine Boshaftigkeit der Banken oder gar reflexartige Profitgier vor. Vielmehr gibt die Hausbank lediglich jene Gebühren an die eigene Kundschaft weiter, die sie selbst auf Einlagen bei der Europäischen Zentralbank zu leisten hat.

Einfallsreichtum und Kreativität gefragter denn je zuvor!

Dennoch trifft dieser Trend vornehmlich Kleinanleger hart. Denn letzten Endes werden damit Rücklagen – zumal im Lichte einer steigenden Inflation – sukzessive entwertet. Mit anderen Worten: Wer zu Beginn des Jahres 1.000, 10.000 oder auch 100.000 Euro auf der hohen Kante hat und nichts weiter dazu legt, hat am Ende des Jahres Geld verloren respektive Verlust gemacht.

Kein Wunder also, dass der Run auf Immobilien, aber auch die Suche nach alternativen Geldanlagen, zum Beispiel in Kunst oder Oldtimer, derzeit boomt. Auch die Anlage in Aktien oder Fonds, zum Beispiel über ein Ebase Depot, gewinnt zunehmend an Bedeutung, so dass auch wir in diesem Artikel der Suche nach der verloren geglaubten Rendite ein wenig Zeit widmen.

Welche Anlageformen bringen derzeit noch Ertrag?

Tatsächlich stellt sich die Frage, welche Anlageform heute noch einen guten Ertrag bringt, drängender denn je zuvor. Denn Goldmünzen, Silberbarren oder auch Immobilien, Wertgegenstände also, die in Krisen seit jeher sehr gefragt waren, sind in der Vergangenheit bereits so stark im Preis gestiegen, dass zum jetzigem Zeitpunkt ein Einstieg nicht mehr automatisch lohnt.

Dennoch ist der Wunsch nach einer eigenen Immobilie, zum Beispiel im Landkreis Augsburg, nach wie vor groß. Denn Immobilien sind in aller Regel wertbeständig und bieten somit einen soliden Schutz vor Inflation. Zudem ist eine steuerliche Förderung möglich und es dürfte der Wert in aller Regel noch weiter steigen. Hierbei spielen natürlich Bausubstanz wie auch Lage eine entscheidende Rolle, daher sollte man auch Immobilien niemals überstürzt kaufen. Schließlich ist der Markt vielerorts leer gefegt und sind manche Objekte derzeit so überteuert, dass manche Experten bereits eine Immobilienblase sehen, die demnächst platzt.

Dennoch hat das eigene Häuschen im Grünen als Altersvorsorge nach wie vor seinen Charme. Denn wer im Alter mietfrei wohnt, kommt mit geringeren Altersbezügen aus als jene, die Miete zahlen. Zudem haben Immobilien und der eigene Garten stets auch einen ideellen Wert, sind Objekte zum Anfassen oder Wohlfühlen, während Aktien eher Zahlen auf dem Papier respektive im Depot sind.

Lässt sich mit Kunst Geld verdienen?

Mutige Investoren schlagen auf der Suche nach guten Renditen längst auch ungewöhnliche Wege ein. Denn auch mit Wein, Kunstobjekten oder seltenen Autos wird spekuliert. Kenner realisieren hier Renditen, die mit traditionellen Geldanlagen wie Sparkonten niemals erreicht würden.

Die Crux: Man muss sich gut auskennen. Denn nur bestimmte Weine und Jahrgänge sind besonders gefragt. So sind die Bordeaux Preise um 2009 deutlich gestiegen, danach jedoch wieder gefallen. Insofern locken Gewinne, kann aber auch – ähnlich wie bei Aktien – ein herber Verlust drohen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Tatsächlich kommt es bei nahezu jeder Geldanlage, einmal abgesehen von einem traditionellen Sparbuch, auf das richtige Timing an. Das gilt, wie wir oben gesehen haben, auch bei Edelmetallen oder Immobilien, die nicht umsonst Betongold genannt werden. Natürlich werden diese immer einen gewissen Wert haben. Doch wer zu spät, sprich: bei einem sehr hohen Preisniveau, einsteigt, muss darauf gefasst sein, dass die Preise nachlassen und somit Verluste drohen.

Auch wer in Kunst oder Autos investieren will, muss mit der Szene und Trends vertraut sein. Denn naturgegeben lässt sich am Erfolg noch unbekannter Künstler, deren „Stern erst allmählich aufgeht“, am ehesten partizipieren. Ohne Vorkenntnisse zu kaufen oder nur deshalb zuzuschlagen, weil einem ein Kunstwerk persönlich gefällt, macht somit wenig Sinn. Zudem müssen sich Investoren natürlich vor Fälschungen in Acht nehmen.

Entdecke die Möglichkeiten!

Dennoch sind die Möglichkeiten für jene, die Geschäftssinn und eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, schier unerschöpflich. Denn selbst mit Sportschuhen oder gefragten Sonnenbrillen kann heute spekuliert werden. So gewannen Schuhe, die in Kooperation mit dem Rapper Kanye West entstanden, dramatisch an Wert. Denn oftmals sind es erst solche Kooperationen, die eine bestimmte Marke oder Edition für Sammler interessant machen.

Nur einer der Gründe, warum auch manche Schmuckgegenstände einen höheren Wert als ihr reines Gewicht an Gold haben. Insofern kann – wenn Gold- oder Platinschmuck versilbert werden soll – der Gang zu Experten oder einer Sammlerbörse durchaus Sinn machen. Denn einschmelzen und zum tagesaktuelle Edelmetallkurs verkaufen kann man das gute Stück ja immer noch.

Somit sollten Geldanlagen, aber auch der Verkauf von Wertgegenständen niemals aus einer Laune oder einem Bauchgefühl heraus erfolgen, sondern müssen gut durchdacht sein!