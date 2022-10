Die Bodenarbeiten sind abgeschlossen, die ersten Fassaden errichtet und die himmelblauen Schienenteile verraten bereits einen Teil des Fahrtenverlaufs des absoluten LEGOLAND®Highlights 2023: Als erstes LEGOLAND weltweit präsentiert der deutsche Familien-Freizeitpark einen Wing Coaster – der erste seiner Art überhaupt in cooler LEGO® Thematisierung.

Bei dieser – zu Deutsch – Flügel-Achterbahn sitzen die Fahrgäste jeweils rechts und links der Achterbahn-Schienen, während die Beine im Freien baumeln. Ein beispielloses Gefühl von Freiheit, welches den Themenbereich neben einer weiteren Fahrattraktion sowie verschiedenen Spiel- und Baumöglichkeiten zu einem einzigartigen, spektakulären Erlebnis für die ganze Familie macht. Das LEGOLAND Deutschland sucht für die Begleitung der Bauphase zwei Kinderreporter, welche die Entstehung dieser neuen mythischen Welt vor Ort miterleben dürfen.

Die Strecke der neuen Achterbahn reicht einmal um das gesamte Areal und rahmt damit den neuen Themenbereich LEGO MYTHICA ein. Am höchsten Punkt befinden sich die Gäste in 17 Metern Höhe und erleben eine einzigartige Fahrt bei Spitzengeschwindigkeiten von 15 Metern pro Sekunde, während g-Kräfte von 2,2 g wirken. Beeindruckende Kurven und sogar eine kurzzeitige Kopfüber-Fahrt wird bei kleinen und großen Gästen für Kribbeln im Bauch sorgen. Neben dem Wing Coaster ist auch für die jüngeren Besucher Fahrspaß und Bau-Action geboten. Außerdem wird das LEGOLAND Deutschland um hunderttausende LEGO Steine ergänzt, wenn die bunten Modelle der mythischen Fantasiewesen in der Saison 2023 in die neue Themenwelt einziehen.

Wunderbare Wesen in einer neuen Welt – viel zu entdecken im LEGOLAND Deutschland

LEGO MYTHICA bedeutet abtauchen in eine Welt der magischen Bewohner und der beflügelten Fantasie. In MYTHICA werden von Kinderfantasie erschaffene Wesen wie der Baby Lava Dragon zum Leben erweckt. Diese werden ihren Platz im neuen Themenbereich einnehmen und für schöne Erinnerungsbilder bereitstehen. Bis zur Eröffnung des 11. Themenbereichs im LEGOLAND Deutschland werden einige mythische Modelle gebaut, Gebäude und Gelände erhalten einen fantasievollen Anstrich und die neue Achterbahn wird vollendet.

LEGOLAND Kinderreporter gesucht – bei der Entstehung einer neuen Welt dabei sein

Um diese Fortschritte festzuhalten, sucht das LEGOLAND Deutschland Unterstützung und wer wäre hier besser geeignet als die Menschen, die LEGO MYTHICA überhaupt erst möglich gemacht haben? Kinder! Der Freizeitpark sucht zwei Kinderreporter im Alter von 6 – 12 Jahren, die den Bau des neuen Themenbereichs im November begleiten. Ab sofort können sich interessierte Kids mit einem überzeugenden 30-Sekunden-Video an Mitmachen@LEGOLAND.de bewerben und vielleicht bald schon als eine der ersten auf der Baustelle des neuen Themenbereichs LEGO MYTHICA stehen. Einsendeschluss ist der 6. November.

Übernachtung im angrenzenden LEGO