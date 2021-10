Auf Sonne folgen Wolken | ABT Sportsline mit durchwachsenem DTM-Wochenende in Hockenheim

Die Stimmung im Team ABT Sportsline wechselte in Hockenheim mit dem Wetter: Strahlendem Sonnenschein am Samstag folgten am Sonntag düstere Wolken.

Am Samstag gelang dem erfolgreichsten aktiven DTM-Team ein Traumergebnis: Kelvin van der Linde holte von der Pole-Position aus seinen vierten Saisonsieg und die maximal mögliche Punktzahl. Damit zog er mit Tabellenführer Liam Lawson im Ferrari gleich. Den erfolgreichen Tag für das Team ABT Sportsline komplettierte Mike Rockenfeller, der nach einem technischen Problem im Qualifying (defekter Sensor) von Startplatz 17 auf Rang drei nach vorne stürmte und in der letzten Runde Liam Lawson überholte.

Zweites Rennen wird zum Albtraum

Der Sonntag begann ähnlich gut: Kelvin van der Linde sicherte sich erneut die drei Zusatzpunkte für die Pole-Position. Damit übernahm der bei Kempten lebende Südafrikaner wieder die alleinige Tabellenführung. Mike Rockenfeller fuhr auf Startplatz sechs und hatte damit ebenfalls eine gute Ausgangsposition.

Doch das zweite Rennen entwickelte sich für das Team ABT Sportsline zu einem Alptraum: Beim Pflichtboxenstopp von Mike Rockenfeller erlitt einer der Mechaniker Verletzungen an zwei Fingern der linken Hand. Er wurde ins Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht und dort operiert.

Kelvin van der Linde war mit 25 Kilogramm Erfolgsgewicht an Bord seines ABT Audi R8 LMS im zweiten Rennen chancenlos. Nach einer Berührung mit Liam Lawson kassierte er insgesamt zweimal fünf Strafsekunden. Als Zehnter holte der ABT Pilot am Sonntag nur einen Punkt und liegt vor dem Finale auf dem Norisring am kommenden Wochenende 14 Punkte hinter Liam Lawson auf dem zweiten Tabellenrang.

Fotos: PM Abt 1 von 9

Sophia Flörsch fuhr am Samstag von Startplatz 19 auf Rang zwölf und verpasste damit nur knapp Punkte. Am Sonntag musste sie nach einer Kollision mit Esmee Hawkey aufgeben.

Lucas di Grassi beendete sein erstes DTM-Rennen auf Platz 15. Am Sonntag musste er seinen ABT Audi R8 LMS mit einem Defekt am Antrieb kurz vor Rennende vorzeitig abstellen.