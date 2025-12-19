Auffahrunfall auf der A96 bei Buchloe-Ost: Drei Verletzte und 55.000 Euro Schaden

Am Nachmittag des 19. Dezember 2025 ereignete sich auf der A96 in Richtung München, auf Höhe Buchloe-Ost, ein schwerer Auffahrunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren.

Verkehrsbedingtes Abbremsen löst Unfallkette aus

Ein 58-jähriger Autofahrer musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen. Ein 24-jähriger Fahrer hinter ihm bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Ein dritter Fahrer, 29 Jahre alt, wich auf den rechten Fahrstreifen aus, doch die nachfolgenden Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in die verunfallten Fahrzeuge.

Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte bei der Bergung. Aufgrund der Vollsperrung der A96 bildete sich ein rund 15 Kilometer langer Stau.

Hoher Sachschaden und Verkehrsbehinderungen

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrzeuge zu bergen, blieb die A96 für mehrere Stunden gesperrt.