Auffahrunfall bei Buchenberg verursacht 11.000 Euro Schaden und leichte Verletzungen

Am 24. Oktober 2025 ereignete sich auf der Staatsstraße 2055 bei Gablers in Buchenberg ein folgenschwerer Auffahrunfall. Gegen 13:40 Uhr überfuhr eine 68-jährige Autofahrerin ein vorausfahrendes Fahrzeug, das an der Einmündung nach links abbiegen wollte, ohne abzubremsen.

Verkehrsbehinderungen und Sachschaden

Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Schaden, der sich auf insgesamt rund 11.000 Euro beläuft. Die Fahrbahn in Richtung Kempten war für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Rettungseinsatz vor Ort

Zum Glück blieben die Verletzungen der Unfallbeteiligten und der Insassen des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Buchenberg vor Ort, um den Verkehr zu lenken und abzusichern.