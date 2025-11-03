Newsletter
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Auffahrunfall in Kempten: Zwei Leichtverletzte und 50.000 Euro Sachschaden bei Massenkarambolage am Schumacherring

Von Alfred Ingerl

Am 03.11.2025 ereignete sich in Kempten ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Fahrerin fuhr gegen 15:45 Uhr ungebremst auf ein stehendes Fahrzeug am Schumacherring in Richtung Berliner Platz auf. Drei Fahrzeuge warteten bereits an der roten Ampel, als sich der Unfall ereignete. Der Aufprall führte dazu, dass die Unfallverursacherin mit ihrem Auto über das wartende Fahrzeug hinweg geschleudert wurde und schließlich im Kreuzungsbereich auf dem Dach landete.

Unfallhergang und Verletzungen

Durch die Kollision wurde das Fahrzeug, auf das sie auffuhr, in zwei weitere wartende Autos geschoben. Die 50-jährige Unfallverursacherin und eine 75-jährige Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Kempten gebracht.

Verkehrsbehinderungen und Sachschaden

Der Sachschaden des Unfalls wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Erstversorgung der Verletzten sowie der notwendigen Reinigungs- und Abschlepparbeiten, kam es für etwa 1,5 Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

