Durch das digitale Zeitalter wird manches einfacher. Dies gilt auch für die Beschaffung von Aufklebern oder Etiketten. Musste man früher mühsam nach einer geeigneten Druckerei suchen und sich dann mit dem Sachbearbeiter hinsetzen, um einen Rohling zu entwerfen, hat man heute leichtes Spiel.

Jetzt braucht man sich nur noch an den PC setzen, ein Design entwerfen und bei der ausgesuchten Onlinedruckerei hochladen. Am Anfang sollte überlegt werden, für welchen Zweck die Aufkleber benötigt werden, welche Eigenschaften, wie Haltbarkeit, Wetterbeständigkeit, Abriebfestigkeit oder UV_Beständigkeit vorhanden sein müssen.

Welche Eigenschaften, Arten und Verwendungsmöglichkeiten unter anderem anzutreffen sind, soll dieser Artikel vermitteln.

Die Eigenschaften von Aufklebern und Stickern

Als Eigenschaften sind verschiedene Merkmale zu nennen. Es kann unter anderem zwischen:

ablösbar oder permanent (rückstandsfreies Entfernen möglich oder nicht)

Länge der Haltbarkeit (je nach Verarbeitung und Material können Zeiten von 2 bis 4 Jahren bis zu Jahrzehnten erreicht werden)

Abriebfestigkeit (wird der Aufkleber starken mechanischen Bedingungen ausgesetzt?)

Säurebeständigkeit (kommt Benzin oder Säure zum Einsatz?)

UV-Beständigkeit (Indoor oder Outdoor Verwendung, wird der Sticker Sonnenstrahlung ausgesetzt?)

Repositionierbarkeit (kann der Aufkleber innerhalb einer gewissen Zeitspanne noch rückstandsfrei umgeklebt werden?)

Witterungsbeständigkeit (wird das Etikett starker Witterung ausgesetzt?)

unterschieden werden.

Die Arten von Aufklebern

Hier geht es um die Form und Beschaffenheit. Unterschiede könnten sein:

Standardaufkleber (für einfache Zwecke, wie Massenwerbung)

Industrieaufkleber (für gehobene Ansprüche und starken Beanspruchungen)

Hinterglasaufkleber (werden von innen auf eine Scheibe aufgeklebt, der Klebstoff ist auf der Sichtseite)

verschiedene Spezialaufkleber (Inventaraufkleber, Voidaufkleber, Barcodeaufkleber usw.).

Die Form kann sich in runde, viereckige oder freiförmige Aufkleber (Form kann frei festgelegt werden, der Aufkleber wird in Form gestanzt oder geschnitten) unterscheiden.

Sticker und Aufkleber – die Zwecke

Dabei geht es schlussendlich um das zu erreichende Ziel. Was soll der Aufkleber bewirken?

Werbebotschaft oder Hingucker. Fahrzeugwerbung stellt eine der preiswertesten und effektivsten Werbeformen dar. Ein Fahrzeugaufkleber kann idealerweise als mobile Werbefläche dienen

Kenntlichmachung von Gefahrenstellen oder anderen Situationen, etwas Fluchtweg oder WC Kenntlichmachung

Preisschilder oder Warenetiketten

Adressaufkleber oder Kofferaufkleber

Fußbodenaufkleber und Wandtattoos

Abschließend kann man sagen, dass der Phantasie kaum Grenzen gesetzt sind. Soll auf etwas hingewiesen oder aufmerksam gemacht werden, sind Aufkleber eine nahezu ideales Medium für diesen Zweck. Sind alle Merkmale bestimmt, wurde das Design gewählt (hier sind viele Onlinedruckereien mit Vorlagen oder Editoren behilflich), steht der Onlinebestellung nichts mehr im Wege. Durch den modernen Digitaldruck werden die meisten Aufkleber schnell gefertigt und verschickt.

Fazit

Mit nur wenig Zeit, dafür aber mit klaren Vorstellungen, was ein Aufkleber erfüllen soll, kann online, schnell und effektiv jeder Aufkleber realisiert und bestellt werden. In der Regel ist die Onlinevariante die schnellste und kostengünstigste Art, an hochwertige Aufkleber zu kommen. Die bestellten Aufkleber können dank hochwertiger Materialien und guter Beratung, selbst bei großen Größen selbstständig angebracht werden.