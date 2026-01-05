Newsletter
Aufmerksame Zeugin hilft: Fahrraddieb in Nürnberger Innenstadt gefasst
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Durch die Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte am Samstagabend (03.01.2026) ein mutmaßlicher Fahrraddieb in der Nürnberger Innenstadt gestoppt werden. Die Polizei verhaftete einen 38-jährigen Tatverdächtigen.

Zeugin meldet verdächtige Beobachtung

Gegen 20:30 Uhr kontaktierte die Zeugin den Polizeinotruf, nachdem sie in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Lorenzkirche einen Mann beobachtet hatte, der ein abgeschlossenes Fahrrad entwendet hatte. Der Dieb soll sich noch in der Umgebung befunden haben.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Dank der genauen Personenbeschreibung konnte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Tatverdächtigen wenig später auf dem U-Bahngleis vorläufig festnehmen. Die Beamten sicherten das offensichtlich gestohlene Fahrrad. Der 38-jährige Deutsche muss sich nun vor der Justiz verantworten.

