Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
11.9 C
London
type here...
Subscribe
Aufmerksamer Taxifahrer verhindert Betrug: Senior in Selb vor sechsstelligen Verlust bewahrt
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Aufmerksamer Taxifahrer verhindert Betrug: Senior in Selb vor sechsstelligen Verlust bewahrt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Ein aufmerksamer Taxiunternehmer hat durch schnelles Handeln einem 88-jährigen Senior aus Selb geholfen, einen erheblichen finanziellen Verlust zu vermeiden.

Falsche Polizeianrufe führen zu gefährlicher Situation

Der Rentner erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er wurde aufgefordert, all seine Wertsachen in ein Paket zu packen, das ein Kurier abholen sollte. Der angebliche Grund: Einbrecher seien in der Gegend unterwegs. Der Senior bereitete das Paket zur Übergabe vor.

Taxifahrer wird misstrauisch

Am Abend erhielt ein regionales Taxiunternehmen einen Auftrag, das Paket in Selb abzuholen und nach Stuttgart zu liefern. Der ungewöhnliche Auftrag machte den Taxifahrer stutzig. Anstatt den Auftrag auszuführen, lieferte er das Paket bei der Polizeiinspektion Wunsiedel ab.

Wertgegenstände gesichert

Im Paket befanden sich Bargeld und Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei klärte den Rentner über die Betrugsmasche auf und sicherte die Wertsachen. Dank dem entschlossenen Handeln des Taxiunternehmers blieb dem Senior ein hoher finanzieller Verlust erspart. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Bayerisches Landeskriminalamt

Bayerische Polizei verhaftet Kokainhändler in München: 4,5 kg Drogen und Luxusgüter sichergestellt

0
München - Am 2. Dezember 2025 verhafteten Rauschgiftfahnder des...

Neueste Artikel