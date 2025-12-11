Aufmerksamer Taxifahrer verhindert Betrug: Senior in Selb vor sechsstelligen Verlust bewahrt

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Ein aufmerksamer Taxiunternehmer hat durch schnelles Handeln einem 88-jährigen Senior aus Selb geholfen, einen erheblichen finanziellen Verlust zu vermeiden.

Falsche Polizeianrufe führen zu gefährlicher Situation

Der Rentner erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er wurde aufgefordert, all seine Wertsachen in ein Paket zu packen, das ein Kurier abholen sollte. Der angebliche Grund: Einbrecher seien in der Gegend unterwegs. Der Senior bereitete das Paket zur Übergabe vor.

Taxifahrer wird misstrauisch

Am Abend erhielt ein regionales Taxiunternehmen einen Auftrag, das Paket in Selb abzuholen und nach Stuttgart zu liefern. Der ungewöhnliche Auftrag machte den Taxifahrer stutzig. Anstatt den Auftrag auszuführen, lieferte er das Paket bei der Polizeiinspektion Wunsiedel ab.

Wertgegenstände gesichert

Im Paket befanden sich Bargeld und Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei klärte den Rentner über die Betrugsmasche auf und sicherte die Wertsachen. Dank dem entschlossenen Handeln des Taxiunternehmers blieb dem Senior ein hoher finanzieller Verlust erspart. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.