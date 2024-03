Aufopferungsvoller Kampf wird nicht belohnt – Ratiopharm Ulm scheitert im EuroCup an Joventut Badalona

Trotz aufopferungsvollem Kampf im Schlussviertel ist die EuroCup-Reise für die Mannschaft von Ratiopharm Ulm gegen Joventut Badalona im Achtelfinale zu Ende (79:88).

Willenssieg gegen den amtierenden EuroCup-Champion Gran Canaria, Heimerfolg bei der Rückkehr von Meisterheld Brandon Paul, Revanche beim letztjährigen Viertelfinalgegner aus Ankara oder spannender Overtime-Krimi gegen Bresslau – das jüngste Team des Wettbewerbs wusste auch in dieser Spielzeit auf europäischem Parkett mit vielen Highlights zu überzeugen. „Ich möchte ich mich bei unseren Spielern für diese EuroCup-Saison und bei den Fans für ihre großartige Unterstützung bedanken. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht und die Marke ratiopharm ulm in Europa würdevoll repräsentiert“, bedankt sich Head Coach Anton Gavel für die ereignisreiche Reise dieser EuroCup-Saison.

Die erste Partie des diesjährigen EuroCup-Achtelfinals kam nach zähem Start erst ab Minute vier so richtig ins Rollen. Hatten die Hausherren zunächst stets eine Antwort auf die Abschlüsse der Spanier, nutzte Badalona danach jeden noch so kleinen Raum für Zählbares und startete einen ersten 12:0-Lauf (13:22, 8.). Ein probates Mittel der Ulmer: Highspeed durch die Zone, wie es Youngster Juan Nunez eindrucksvoll versuchte, stand einfachen Ballverlusten gegenüber, die im Fast-Break eiskalt ausgenutzt wurden (19:32, 12.). Um wichtige Stops bemüht, sahen sich die Ulmer einem weiter schnell aufspielenden Gegner und noch konsequenteren Vollstrecker konfrontiert. Durchsetzungsstark auf dem Weg durch die Zone (46%/72% 2P), hatten die grün-schwarzen außerdem eine beeindruckende Quote von außen vorzuweisen (23%/58%) und überließen bis zur Pause angeführt von Topscorer Andres Feliz (17 Pkt) nichts dem Zufall (32:50).

Zurück aus der Halbzeit agierte die Mannschaft von Anton Gavel griffiger in der Verteidigung und belohnte sich im schnellen Spiel nach vorne für die eingebrachte Energie. Doppel-Dreier von Kapitän Tommy Klepeisz, ein fehlerloser Karim Jallow von der Linie und die ersten sieben Zähler von Trevion Williams brachten das Team erstmals wieder auf zehn Punkte heran (48:58, 27.). Als es beim Stand von 53:65 ins Schlussviertel ging versuchten die Ulmer weiter alles, um den Rückstand wieder einstellig zu gestalten. Jump-Shot, Dreier und Fast-Break-Dunk, da war das erste Etappenziel erreicht (67:76, 35.). Drauf und dran das Spiel mit der Arena im Rücken auf der Zielgeraden doch zu drehen, wurde es hektischer, die Ulmer mobilisierten letzte Kräfte, näherten sich Sekunden vor dem Ende sogar noch einmal auf fünf Zähler an (79:84), doch konnten das Ausscheiden nicht verhindern – das Ende einer ereignisreichen EuroCup-Reise 23/24.

Ulms Head Coach Anton Gavel: „Wenn man gegen Badalona mit 18 Punkten zur Pause zurückliegt, ist es schwierig einen solchen Rückstand gegen diese erfahrene Mannschaft aufzuholen. Ich denke, wir haben uns zurückgekämpft und uns selbst Chancen gegeben, aber das Loch war am Ende zu tief. Leider ist die EuroCup-Saison nun vorbei, wir wollten definitiv mehr. Aber ich möchte mich noch einmal bei meinen Spielern bedanken, die alles gegeben haben.“