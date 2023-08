Aufsteiger gegen Absteiger | FC Memmingen muss im Toto-Pokal nach Pipinsried

Regionalliga-Aufsteiger gegen Absteiger: Der FC Memmingen muss in der 2. Runde des BFV-Toto-Pokals beim Bayernligisten FC Pipinsried antreten. Das hat die Auslosung am Donnerstagabend ergeben. Gespielt wird am Feiertag Mariä Himmelfahrt, 15. August, voraussichtlicher Anpfiff ist um 17 Uhr.

In der zweiten Pokalrunde waren noch fünf Kreissieger vertreten. Sie durften sich ihre Gegner aussuchen. Das „Traumlos“ erwischte der TSV Aindling mit dem Drittligisten TSV 1860 München. Ansonsten wurde der Wettbewerb wieder in regionale Gruppen gegliedert. Im Südwesten spielen neben Pipinsried gegen den FCM der amtierende Pokaklsieger FV Illertissen beim FC Deisenhofen und der SV Heimstetten gegen Türkgücü München. Die Sieger der Paarungen stehen im Achtelfinale des BFV-Toto-Pokals, das am 5./6. September ausgetragen wird.

Der FC Memmingen war 2014 in Pokal schon einmal in Pipinsried zu Gast und schied mit 2:5 aus. In den vergangenen Jahren gab es sechs Begegnungen in der Regionalliga mit drei Siegen für den FCM, zwei Unentschieden und einer Niederlage.