Mittwoch, Dezember 17, 2025
2.9 C
London
1 Min.Lesezeit

Auftragsbestand der Industrie im Oktober gestiegen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Oktober 2025 gegenüber September saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg er kalenderbereinigt um 3,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.

Auftragsbestand Der Industrie Im Oktober Gestiegen
Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Entwicklung des Auftragsbestands ist wesentlich auf den Anstieg im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; saison- und kalenderbereinigt +1,7 Prozent zum Vormonat) zurückzuführen. Negativ beeinflusste das Gesamtergebnis hingegen der Rückgang in der Automobilindustrie (-1,4 Prozent).

Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im Oktober 2025 gegenüber September 2025 um 1,1 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,2 Prozent. Im Bereich der Investitionsgüter stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 0,8 Prozent. Bei den Herstellern von Konsumgütern stieg der Auftragsbestand um 0,7 Prozent. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern fiel er um 0,6 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 7,9 Monaten, so die Statistiker weiter. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg sie auf 10,8 Monate (September: 10,7 Monate). Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb sie konstant bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

