Mittwoch, November 19, 2025
Auftragsbestand der Industrie im September gestiegen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im September 2025 gegenüber August saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 4,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die positive Entwicklung des Auftragsbestands im September 2025 gegenüber dem Vormonat ist auf Anstiege in den Bereichen Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (saison- und kalenderbereinigt +2,4 Prozent), Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,8 Prozent) und in der Automobilindustrie (+0,7 Prozent) zurückzuführen.

Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im September 2025 gegenüber August 2025 um 0,3 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,9 Prozent. Im gewichtigen Bereich der Investitionsgüter stieg der Auftragsbestand zum Vormonat August 2025 um 0,4 Prozent. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg er um 1,7 Prozent, bei den Herstellern von Konsumgütern um 2,1 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 7,9 Monaten. Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb sie konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

