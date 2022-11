Die Augsburger Panther starten mit einem Auswärtssieg in das Wochenende. Für den AEV gab es nach einem 2:0 bei der Düsseldorfer EG drei ganz wichtige Punkte. Es war das erste Shutout für einen Keeper der Schwaben in dieser Saison.



Zuletzt hatten die Augsburger Panther zwar Lob für die eigene Leistung, aber keine Punkte eingefahren. Für die tief im Abstiegskampf steckenden Schwaben war das natürlich zu wenig, dies sollte sich am Freitagabend ändern. Nach einer sehr ordentlichen Auswärtspartie konnte der AEV drei wichtige Zähler einpacken. Neben einer konzentrierten Mannschaftsleistung war der erneut sehr starke Dennis Endras im Tor der Fuggerstädter der entscheidende Faktor für diesen Erfolg.

An echten Höhepunkten arme Partie

Augsburg war über weite Strecken der Partie das etwas bessere Team gewesen, kam der Tabellen-8. doch einmal gefährlich vor das Gehäuse, war der Schlussmann zur Stelle gewesen. Seine Vorderleute taten sich trotz einer Vielzahl an Möglichkeiten aber ebenfalls schwer, die Scheibe an DEG-Goalie Haukeland vorbeizubringen. In dieser an echten Höhepunkten armen Partie mussten die 5783 Fans im Düsseldorfer Dome deshalb bis tief ins Schlussdrittel auf das erste Tor warten.

Augsburg hatte nach einem eher unnötigen Foul von Fischbuch zum zweiten Mal an diesem Abend eine Überzahlsituation und konnte diese nützen. Der erst in der Länderspielpause verpflichtete Barinka versenkte die Scheibe zur Gästeführung (53.). Es war der erste Treffer des Neuzugang im Panther-Trikot. Die Hausherren versuchten in den Schlussminuten noch einmal alles, kassierten aber durch einen Schuss in das von Haukeland verlassene Tor durch Payerl die Entscheidung (60).

Endras bleibt ohne Gegentor

Wenig später durfte sich Endras von seinen Kollegen für das erste Shutout der Saison feiern lassen. Mit drei Zählern im Gepäck geht es für die Panther aus dem Rheinland zurück ins Curt-Frenzel-Stadion, wo am Sonntag das Bayern-Derby gegen Straubing (16:30 Uhr) wartet. Mit einem weiteren Erfolg könnte der Anschluss an die Nichtabstiegsränge geschafft werden.