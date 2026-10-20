Augsburg: 16-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad vor Polizei

Ein 16-Jähriger ist in Augsburg mit einem Kleinkraftrad vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Bei der späteren Anhaltung in der Heinestraße verletzten sich der Jugendliche und ein 24-jähriger Polizist leicht.

Der Jugendliche fuhr am Dienstag (20.10.2026) in der Wilhelm-Hauff-Straße davon, als er die Polizei bemerkte. Dabei missachtete er mehrere Anhaltezeichen und fuhr über rote Ampeln. In der Heinestraße fuhr er auf den Polizisten zu, der ihn anhalten wollte.

Bei der Anhaltung verletzten sich beide Beteiligten leicht. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der 16-Jährige Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Beamten stellten bei ihm zudem Anzeichen für Drogenkonsum fest und veranlassten eine Blutentnahme. Eine Fahrerlaubnis hatte der Jugendliche nicht.

Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens unter Drogeneinfluss. Der 16-Jährige hat die afghanische Staatsangehörigkeit, der verletzte Polizist die deutsche.

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