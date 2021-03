Augsburg | 16-Jähriger nach Messerangriff zu Jugendhaftstrafe verurteilt

Im September letzten Jahres hatte ein damals 15-Jähriger in Augsburg-Oberhausen einen anderen Mann mit dem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Gestern musste er sich vor Gericht dafür verantworten.

Am 04.09.2020 war es in der Eschenhofstraße zu einer verbalen Streitigkeit und einer Rangelei zwischen einem damals 15-Jährigen und einem vier Jahre älteren Kontrahenten gekommen. Es kam dabei zu einem schlimmen Zwischenfall. Der 15-Jährige griff im weiteren Verlauf den 19-Jährigen mit einem Messer an und fügte ihm lebensbedrohliche Stichverletzung im Oberkörperbereich zu. Das Opfer wurde umgehend in die Uniklinik gefahren, dort notoperiert und überlebte (wir berichteten).

Gestern musste sich der jugendliche Angreifer wegen der gefährlichen Körperverletzung vor dem Augsburger Schöffengericht verantworten. Das Verfahren endete mit einer Verurteilung des Angeklagten (nach Jugendstrafrecht) wegen gefährlicher Körperverletzung.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten (ohne Bewährung). Bei der Strafzumessung wurde unter anderem berücksichtigt, dass er geständig war und ein Täter-Opfer-Ausgleich stattgefunden hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.