Augsburg | 22-Jähriger versprüht Reizstoff in Diskothek

Am 12.03.2022, gegen 03:00 Uhr, wurde in einer Diskothek in der

Ludwigstraße von einem 22-Jährigen auf der Tanzfläche Reizstoff gesprüht.

Ein 31-Jähriger verspürte daraufhin starke Atemnot und wurde vor Ort von Rettungsdienst

und Notarzt medizinisch behandelt. Er konnte anschließend jedoch entlassen werden,

da keine weitere Behandlung notwendig war.

Der 22-jährige Beschuldigte konnte bei der Tat von einem Zeugen beobachtet werden.

Er stand eindeutig unter Alkoholeinfluss, ein Alkoholtest war jedoch nicht möglich. Den

Man erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

