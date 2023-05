Augsburg | 26-Jähriger von zwei Männern gewaltsam seines Bargeldes beraubt

Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Hallstraße gewaltsam Bargeld eines 26-Jährigen. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 04.00 Uhr ging der 26-Jährige auf der Hallstraße in Richtung Maximilianstraße. Hier griffen ihn zwei bislang unbekannte Täter körperlich an und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Täter flohen anschließend in Richtung Konrad-Adenauer-Allee.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Täter 1:

Männlich, ca. 25-30 Jahre, 185cm groß, schwarze Haare, dunkler Bart, südländisches Aussehen, weißes T-Shirt

Unbekannter Täter 2:

Ähnliches Aussehen wie Täter 1

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.