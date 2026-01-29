Augsburg: 32-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt

Augsburg – Ein 32-jähriger Mann wurde am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, von einer Polizeistreife in der Panzerstraße in Pfersee gestoppt, da er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Mann war mit einem Anhänger unterwegs, für den er nicht die notwendigen Genehmigungen besaß.

Polizeikontrolle deckt fehlende Fahrerlaubnis auf

Gegen 10.30 Uhr hielten Polizeibeamte den Fahrer an und führten eine routinemäßige Verkehrskontrolle durch. Dabei entdeckten sie, dass der 32-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für seinen Anhänger verfügte. Die Fahrt des Mannes wurde daraufhin sofort beendet.

Ermittlungen gegen den Fahrer eingeleitet

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit aufgenommen.