Die Generalsanierung und Modernisierung der Prälat-Schilcher-Berufsschule, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) gehört, ist abgeschlossen. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund 56 Millionen Euro wurde durch eine Förderung des Freistaates Bayern, aus Eigenmitteln der KJF Augsburg sowie einem Zuschuss der Diözese Augsburg finanziert.

Seit Beginn des Schuljahres 2022/23 findet der Unterricht für die rund 800 Berufsschüler in den neuen, digital ausgestatteten Räumlichkeiten der Berufsschule, die sich auf dem Gelände des KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum Sankt Elisabeth in Augsburg-Haunstetten befindet, statt.

Darüber hinaus kehrten auch die KJF Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe sowie die KJF Fachakademie für Heilpädagogik an ihren alten Standort zurück. Beide befinden sich in einem eigenen Teil des Neubaus.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier und Segnung durch den Augsburger Domkapitular Armin Zürn erhielten die zahlreichen Gäste einen Einblick in das moderne Schulgebäude.

Zukunftsfähiger Ausbau der Angebote

„Der Abschluss der Generalsanierung des über 40 Jahre alten Gebäudes ist ein wichtiger Meilenstein. Durch den entstandenen campusähnlichen Ort bündeln wir unsere Angebote und können diese entsprechend zukunftsfähig ausbauen“, erklärte Markus Mayer, Vorstandsvorsitzender der KJF Augsburg. „Ich möchte mich bei allen Beteiligten und Unterstützerinnen und Unterstützern herzlich bedanken. Mein besonderer Dank gilt dem Freistaat Bayern für die finanzielle Förderung.“

Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Prof. Dr. Michael Piazolo, lobte die Arbeit der Berufsschule: „Die Prälat-Schilcher-Berufsschule leistet seit Jahren hervorragende pädagogische Arbeit und ist für die Inklusion in Bayern eine Leuchtturmschule. Junge Menschen stark machen – mit einem besonderen Pädagogikkonzept – das zeichnet die Bildungsarbeit der Schule aus. Ich danke herzlich allen Lehrkräften, die die jungen Menschen mit Förderbedarf beim Übergang von Schule in Beruf begleiten und eine gleichberechtigte Teilhabe an Beruf und Gesellschaft möglich machen. Ich bin überzeugt, dass das neue Schulgebäude mit den modernen Fachräumen auch weiterhin zum Erfolg der Bildungsarbeit an der Prälat-Schilcher-Berufsschule beitragen wird!“ Auch Hans-Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben, und Martina Wild, 2. Bürgermeisterin der Stadt Augsburg, gratulierten den Verantwortlichen zur erfolgreichen Umsetzung des Mammutprojekts.

Besonderes Schulkonzept

Die Prälat-Schilcher-Berufsschule in Augsburg ist eine private, staatlich anerkannte Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit dem Schulprofil Inklusion. An der Berufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden junge Menschen unterrichtet, die Unterstützung und Orientierung beim Lernen und bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit benötigen. Die Klassengrößen der Berufsschule sind besonders klein, damit die Schüler*innen mehr vom Unterricht mitbekommen und die Lehrkräfte gezielter individuell auf die Jugendlichen und deren Bedürfnisse und Probleme eingehen können.

Digitale Ausstattung für Unterricht auf hohem Niveau

Nach vier Jahren in einem Ausweichquartier in Neusäß ging es Mitte September „zurück nach Hause“, wie Erich Miller, Schulleiter der Prälat-Schilcher-Berufsschule, sagt. „Ich bin sehr stolz darauf, wie wir alle gemeinsam die Übergangsphase gemeistert haben.“ Hierfür war laut Miller viel Pionierarbeit des Kollegiums in verschiedenen Arbeitsgruppen notwendig. „Nur durch dieses Engagement konnten wir das Projekt in dieser Form umsetzen. Nun freue ich mich darauf, das neue Schulgebäude gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern zu einem lebendigen Ort zu machen, an dem alle gut lernen und arbeiten können.“

Das neue Schulgebäude verfügt über eine Zweifach-Sporthalle sowie bedarfsgerechte Fach- und Unterrichtsräume. Neben flächendeckendem WLAN sind alle Klassenzimmer mit digitalen Tafeln und Dokumentenkameras ausgestattet. Gearbeitet wird unter anderem mit Laptops und Tablets. „Die moderne, digitale Ausstattung unserer Räume und Werkstätten ermöglicht eine zeitgemäße Unterrichtsgestaltung auf hohem fachlichen und sonderpädagogischen Niveau“, so Schulleiter Erich Miller.

„KJF Fachschule und Fachakademie für heilpädagogische Berufe“ seit Herbst im neuen Schulgebäude

Ebenfalls eingeweiht und gesegnet wurden die KJF Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe und die KJF Fachakademie für Heilpädagogik. Die rund 160 Studierenden sind seit Herbst in einem eigenen Teil des neuen Schulgebäudes beheimatet. Beide bieten in enger Kooperation mit den vielfältigen Einrichtungen der KJF Augsburg sowie externen Praxispartner*innen berufsbegleitende Ausbildungen im Rahmen der Erwachsenenbildung an. Im Fokus des Unterrichts steht die Vermittlung von theoretischen sowie methodisch-praktischen Inhalten. „Wir freuen uns sehr, unseren Studierenden eine solch hervorragende Lernumgebung bieten zu können, in der sie sich wohlfühlen. Dies ist ein wichtiger Faktor, um den Studierenden neue Lernerfahrungen und einen Kompetenzzuwachs zu ermöglichen“, erklärt Maria Andress, Schulleiterin der KJF Fachakademie für Heilpädagogik und der KJF Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe.