Augsburg | 63-Jähriger Mann in Oberhausen lebensbedrohlich verletzt aufgefunden

Am heutigen Montag (22.04.2024) fanden Passanten einen 63-jährigen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in der Kaltenhoferstraße im Stadtteil Oberhausen.

Gegen 00.20 Uhr teilten die Passanten den Vorfall bei der Polizei mit, nachdem sie den 63-Jährigen mit Beinverletzungen an der Haltestelle Bärenwirt aufgefunden hatten. Der 63-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zuge wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zum Tatablauf. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

