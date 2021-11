Augsburg | 76,0 Prozent der Menschen mit Impfempfehlung geimpft

Bisher haben 202.704 Personen in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten. 198.120 Personen sind mindestens zweimal geimpft. 15.062 Personen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Insgesamt wurden in Augsburg 415.886 Impfdosen verabreicht (Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen), davon wurden 243.321 Impfungen mobil oder im Impfzentrum durchgeführt, 157.169 in Arztpraxen sowie 15.396 in Krankenhäusern.

68,0 Prozent sind mindestens einmal geimpft, 66,5 Prozent zweimal, 5,1 Prozent dreimal.

Bezogen auf die Personengruppe, der eine Impfung empfohlen wird – also allen Personen, die mindestens 12 Jahre alt sind – haben 76,0 Prozent in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten.