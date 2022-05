Am Freitag (27.05.2022), gegen 14.00 Uhr, stieg eine 83-Jährige mit ihrem Rollator an der Straßenbahn-Haltestelle am Fischertor in Augsburg aus und stürzte hierbei unglücklich. Heraneilende Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Polizei und Rettungskräfte.

Die 83-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. Die Polizei prüft aktuell die genauen Umstände und wie es zu den schweren Verletzungen kam. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

