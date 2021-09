Augsburg | 90 Prozent der Corona-Neuinfektionen bei Ungeimpften

In den letzten Wochen wurden auch in Augsburg wieder zahlreiche Corona-Neuinfektionen festgestellt. Auch Todesfälle gab es zu beklagen. Doch welchen Anteil daran haben geimpfte Personen.

Wie vielerorts im Bundesgebiet waren in Augsburg in den vergangenen Tagen und Wochen wieder zahlreiche Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. In der Schwabenmetropole waren auch wieder Todesfälle zu beklagen. Da auch die Zahl der geimpften Bürger steigt, stellt sich die Frage, wie hoch der Anteil dieser Personengruppe an den aktuellen Zahlen ist.

„Insgesamt gab es seit Einführung der Impfung 7 Todesfälle bei vollständig geimpften hochbetagten Personen. In den zurückliegenden beiden Wochen gab es vier Todesfälle der Jahrgänge 1937, 1943, 1970 und 1976 – davon ein Fall bei vollständigem Impfstatus. Nähere Angaben zu den letztgenannten Fällen sind aus Gründen des Datenschutzes leider nicht möglich.“, so Reiner Erben, Gesundheitsreferent der Stadt Augsburg.

Doch wieviele Geimpfte sind in Augsburg unter den Neuinfektionen? Auch hierzu konnte Erben Auskunft erteilen: „Die Auswertung zu Impfdurchbrüchen erfolgt zentral auf Landes- und Bundesebene, d.h. durch das LGL oder RKI. Das Gesundheitsamt beobachtet jedoch seit Wochen, dass der Anteil der vollständig Geimpften unter den gemeldeten Fällen bei etwa zehn Prozent liegt. Fast alle davon geben leichte oder keine (Erkältungs-Symptome) an.“

Die Impfung scheint die gewünschte Wirkung zu erzielen.

Intensivstationen: Jeder zweite COVID-Patient wird beamtet

Und noch eine Entwicklung lässt sich aktuell feststellen. Der Anteil der auf Augsburger Intensivstationen betreuten Patienten, die eine invasive Beatmung benötigen ist mit 50% relativ hoch. Aktuell werden insgesamt 16 COVID-Patienten in Augsburger Krankenhäusern versorgt.