Augsburg | Ab dem Wochenende wieder Führungen durch die Ausstellungen möglich

Über 11.000 Besuchende zählen die Häuser der Kunstsammlungen und Museen seit der Wiederöffnung vor einem Monat, am 25. Mai. Nun steht ein weiterer Öffnungsschritt an: Ab Samstag, 26. Juni 2021 starten die gewohnten Turnusführungen im Schaezlerpalais, im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, im Römerlager im Zeughaus und im Grafischen Kabinett. Auch eine Führung zu besonderen Renaissance-Porträts in der Staatsgalerie in der Katharinenkirche (Zugang über Schaezlerpalais) ist geplant. Im Maximilianmuseum beginnt der Führungsbetrieb erst nach der noch bis 28. Juni andauernden Museumsschließung zum Abbau der „Dressed for Success“-Ausstellung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Gästen nach der langen Pause nun endlich auch wieder Führungen anbieten können“, so Dr. Christof Trepesch, leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen. „Der direkte Kontakt mit unseren Besucherinnen und Besuchern ist sehr wichtig für unsere Museumsarbeit.“

Eintritt frei! Für viele Führungen entstehen Besuchenden keine Kosten

Für die Dauerausstellungen im Rahmen des Augsburger Kultursommers #augsburgbewegt bis Ende September gilt: Eintritt frei! Daher entstehen den Besuchenden für die meisten der Führungen keine Kosten. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Wer eine individuelle Führung buchen möchte, kann sich an den Besucherservice wenden. Alle Termine sind gemäß aktuellem Stand auch auf dem Webportal der Kunstsammlungen und Museen unter dem Kurzlink www.kmaugsburg.de/termine zu finden.

Zahl der Teilnehmenden ist noch begrenzt

Um im Sinne des Infektionsschutzes einen sicheren Besuch für alle zu gewährleisten sind die Zahlen der Teilnehmenden bei den Führungen derzeit je nach Größe der Häuser noch auf 6 bzw. 10 Personen begrenzt. Auch das Hinterlegen der Kontaktdaten ist verpflichtend. Diese sollte möglichst über das Online-Reservierungssystem (www.kmaugsburg.de/reservierungen) zum entsprechenden Führungstermin erfolgen. Alternativ können die Besuchenden ein Kontaktdatenblatt an der Museumskasse ausfüllen oder sich mit der Luca-App in das jeweilige Haus einchecken. Da es aufgrund der aktuellen Situation immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen kann, wird empfohlen, sich vor der Teilnahme an einer Führung auf dem Portal der Kunstsammlungen & Museen zu informieren. Bei Fragen hilft der Besucherservice gerne weiter: besucherservice-kusa@augsburg.de Telefon: 0821 324 4112

Die Führungen im Einzelnen:

Sa, 26. Juni

14 Uhr: Turnusführung im Römischen Museum im Zeughaus

So, 27. Juni

13 Uhr: Turnusführung im Römischen Museum im Zeughaus

13.30 Uhr: Die Wiedergeburt des Besonderen: Gefährliche Liebschaft. Lukas Cranachs Simson und Delilah Porträts der Renaissancezeit, mit Dipl.-Hist. Ina Leistner-Winkler

14 Uhr: Turnusführung durch die Dauerausstellung und den Rokoko-Festsaal

14 Uhr: Turnusführung durch die Ausstellung The Blue Planet – Der Blaue Planet im H2-Zentrum für Gegenwartskunst

15 Uhr: Turnusführung durch die Sonderausstellung „Um angemessene Kleidung wird gebeten“

16 Uhr: Turnusführung durch die Ausstellung „Johann Heinrich von Schüle – Mit Baumwolldruck zum Erfolg“ im Grafischen Kabinett

Sa, 3. Juli

14 Uhr: Turnusführung im Römischen Museum im Zeughaus

So, 4. Juli

13 Uhr: Familienführung „Das prächtige Schaezlerpalais“

13 Uhr: Turnusführung im Römischen Museum im Zeughaus

14 Uhr: Turnusführung durch die Dauerausstellung und den Rokoko-Festsaal im Schaezlerpalais 15 Uhr: Turnusführung durch die Sonderausstellung „Um angemessene Kleidung wird gebeten“

15 Uhr: Turnusführung durch die Dauerausstellung im Maximilianmuseum

16 Uhr: Turnusführung durch die Ausstellung „Johann Heinrich von Schüle – Mit Baumwolldruck zum Erfolg“ im Grafischen Kabinett