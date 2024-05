Augsburg | Achtung! Falsche Handwerker unterwegs

Am gestrigen Mittwoch (22.05.2024) klingelten bislang unbekannte Täter in Lechhausen und in Göggingen an Mehrfamilienhäuser. Die Täter gaben sich hierbei als Mitarbeiter der Stadtwerke aus.

Der falsche Handwerker gab der etwa 90-jährigen Frau in der Wallnerstraße in Lechhausen gegenüber an, die Wasserhähne überprüfen zu müssen. Die Frau ließ den unbekannten Mann in ihre Wohnung und öffnete mit ihm alle Wasserhähne. Während er vorgab im Keller etwas überprüfen zu müssen, entwendete der Mann eine niedrige fünfstellige Summe an Bargeld sowie Schmuck.

Ein unbekannter Mann war mit der gleichen Masche in Göggingen unterwegs. Hierbei forderte er in der Franzensbadstraße eine über 70-jährige Frau auf das kalte Wasser laufen zu lassen, um zu schauen ob braunes Wasser aus dem Wasserhahn komme. In der Nähe gäbe es angeblich eine Baustelle. Während die Frau das Wasser laufen ließ, flüchtete der unbekannte Mann aus der Wohnung. Die Frau konnte bisher keine Verluste in ihrer Wohnung feststellen.

In beiden Fällen werden die Täter durch Zeugen wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170-180 cm, schlank, Drei-Tage-Bart, kurze Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Hausfriedensbruchs nach den unbekannten Tätern. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Diese Vorfälle sind kein Einzelfall. Betrüger versuchen in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, indem sie sich beispielsweise als Handwerker ausgeben. Die Täter behaupten, sie seien beauftragt worden, dringende Überprüfungen an den Wasserleitungen durchzuführen.

Die Polizei empfiehlt hierbei folgende Vorgehensweise:

— Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung —

Die Angaben der Unbekannten sollten durch telefonische Nachfrage bei der jeweiligen Firma, Hausverwaltung oder Behörde überprüft werden.

Bitte verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110!

Weitergehende Informationen finden Sie unter:

ttps://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.