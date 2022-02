Augsburg | Aggressiver Falschparker fährt Mitarbeiter des Ordnungsdienstes um

Am Freitag (04.02.2022), gegen 19.00 Uhr, parkte ein 49-Jähriger verbotswidrig auf dem Busparkplatz der Pilgerhausstraße. Als drei Angehörige des Ordnungsdienstes der Stadt Augsburg den Pkw-Fahrer beanstanden wollten, entzog sich dieser einer Identitätsfeststellung, indem er davonfuhr.

Die städtischen Beschäftigten verfolgten den Mann in deren Dienst-Pkw und konnten ihn in der Kirchpräsident-Veit-Straße stoppen. Dort wurden sie von dem 49-Jährigen beleidigt, ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wurde tätlich angegriffen.

Als sich der Pkw-Lenker wieder in sein Auto setzte, stellte sich ein Vertreter des Ordnungsdienstes vor dessen Fahrzeug, um eine erneute Flucht zu verhindern. Der 49-Jährige fuhr jedoch an und brachte den vor dem Pkw stehenden Mann zu Fall. Der Fahrer eines Krankentransportwagens, der das Geschehen beobachtete, kam sofort zu Hilfe und blockierte das Fahrzeug des Aggressors.

Auch nach Eintreffen von Polizeistreifen zeigte sich der Pkw-Lenker weiterhin äußerst aggressiv, beleidigte alle Anwesenden, bedrohte einen Polizeibeamten, verweigerte die Feststellung seiner Personalien und leistete massiv Widerstand. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wurden verletzt; einer begab sich selbst in ärztliche Behandlung, der andere wurde durch den Rettungswagen in das Universitätsklinikum Augsburg verbracht.

Der Führerschein des 49-Jähigen wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.