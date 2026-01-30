Augsburg: Anlagebetrug bei Oettingen vereitelt – Zwei Tatverdächtige in Haft

Augsburg – Im Landkreis Donau Ries in der Umgebung von Oettingen in Bayern wurde eine 62-jährige Frau Opfer eines Anlagebetrugs. Zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 fiel sie auf ein betrügerisches Internet-Angebot herein, das hohe Zinsen versprach.

Investition in vermeintlich sichere Geldanlage

Aufgrund eines verlockenden Werbevideos im Internet nahm die Frau Kontakt zu den Betrügern auf und begann, Geld in das vermeintlich sichere Anlageangebot zu investieren. Nachdem der erste Kontakt erfolgreich war, übten die Täter zusätzlichen Druck aus und überredeten die Frau dazu, eine fünfstellige Geldsumme in bar an einen unbekannten Abholer zu übergeben.

Weiterer Betrug verhindert

Als die Täter eine höhere Geldsumme forderten, wandte sich die Frau an die Polizei. Dank der Zusammenarbeit zwischen der Kriminalpolizei Dillingen und der PI Nördlingen gelang es, bei einer fingierten Geldübergabe zwei Tatverdächtige festzunehmen. Die festgenommenen Personen sind ein 26-jähriger und ein 18-jähriger Mann, beide ukrainische Staatsbürger. Sie befinden sich nach einer richterlichen Entscheidung in Untersuchungshaft.

Polizei gibt Verhaltenstipps zum Schutz vor Betrug

Der Frau entstand ein finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch die Festnahme der Tatverdächtigen konnte ein weiterer Schaden verhindert werden. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen.

Zum Schutz vor ähnlichen Betrugsfällen rät die Polizei, skeptisch bei Internetwerbung zu bleiben und neue Anlageplattformen gründlich zu prüfen. Verdächtige Anrufe oder Angebote sollten unbedingt hinterfragt werden. Fernzugriffe auf persönliche Computer oder Handys sollten stets verweigert werden. Sollte Druck ausgeübt werden, liegt höchstwahrscheinlich ein Betrugsversuch vor.