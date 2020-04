Augsburg-Annastraße | Mann bedient sich an Gabenzaun und schlägt zu

Ein unbekannter Mann bediente sich am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, reichlich am Gabenzaun in der Annastraße. Ein 65-jähriger Mann sprach den Unbekannten daraufhin an, dass er auch noch etwas für die anderen Bedürftigen übrig lassen solle. Daraufhin attackierte der unbekannte Mann den 65-Jährigen sowohl verbal, als auch körperlich.

Er warf zuerst sein Fahrrad in Richtung des 65-Jährigen. Als das Fahrrad diesen jedoch verfehlte, stieß er den 65-Jährigen zu Boden. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Mann von der Örtlichkeit.

Der 65-Jährige wurde durch den Angriff leicht am Bein verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Personenbeschreibung des Unbekannten: etwa 35 Jahre, circa 170 cm groß, kräftig mit stark hervorgetretenem Bauch, abgetragene Bekleidung, beige Basecap, mitgeführtes Fahrrad, bunte Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

