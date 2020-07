Augsburg | Bach-Recital mit Linus Roth im Goldenen Saal

Die Freude, wieder spielen zu können, die Freude, wieder Musik hören zu können – das prägt im Juli die Konzerte und Veranstaltungen des Staatstheater Augsburg, das als eines der wenigen Theater zum Ende der Saison noch einen vollen Spielplan präsentieren kann.

Auch das schon für März geplante Recital mit Artist in Residence Linus Roth kann nun noch nachgeholt werden: Im hohen, lichtdurchfluteten Goldenen Saal des Augsburger Rathauses darf dabei noch einmal ganz intensiv in die musikalische Welt von Johann Sebastian Bach eingetaucht werden – in seinen, von Linus Roth mit meisterhaftem Gefühl für die klangliche Architektur interpretierten einzigartigen Solo-Werken für Violine.

Johann Sebastian Bach verstand es vorzüglich, die Violine kompositorisch eindrucksvoll in Szene zu setzen. Seine zyklisch angelegten Solo-Sonaten haben trotz der klanglichen Reduktion auf ein Instrument »etwas Gewaltiges an sich«, wie der Bach-Forscher Philipp Spitta einmal schrieb. Dabei hantierte Bach keineswegs mit vordergründigen Effekten, sondern machte aus jedem einzelnen Stück ein kleines Meisterwerk, das enorme Anforderungen an den Solisten stellt. Der Komponist verband spieltechnisch anspruchsvolle Akkorde, die bis zur Vierstimmigkeit reichen, mit ausdrucksstarken, einstimmigen Melodien, die ganz polyphon gedacht strukturiert sind. Daraus ergibt sich ein plastisches, vielschichtiges Klangbild, das in den Bann und in die Sphäre des »Dämonischen« zieht, wie Spitta schrieb.

Linus Roth präsentiert die Solo-Sonaten BWV 1001, 1003 und die Chaconne aus BWV 1004.

So 5.7.2020 11:00 | Goldener Saal Rathaus Augsburg

Aktuell sind noch Karten verfügbar!

Das Staatstheater Augsburg bittet um Verständnis, dass, aufgrund behördlicher Auflagen, ab Betreten des Rathauses und während der gesamten Dauer des Konzertes, ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss.