Augsburg-Bärenkeller | Freundin samt Auto weg

Am Samstag staunte ein 67-Jähriger nicht schlecht, als er nach dem Zahlen an einer Tankstelle zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte: Sein Auto war samt Freundin weg.

Gegen 20.00 Uhr tankte der Mann an der Tankstelle in der Holzbachstraße und ging anschließend zum Zahlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte seine 35-jährige Freundin in dieser Zeit vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz und fuhr davon. Bei ihrem „Ausflug“ touchierte die Frau zwei geparkte Fahrzeuge im Kobelweg, stellte den Pkw kurz darauf ab und flüchtete zu Fuß. Die mittlerweile alarmierte Polizeistreife erkannte zwischen dem Vorfall an der Tankstelle sowie dem Verkehrsunfall sofort einen Zusammenhang und konnte die Verantwortliche ermitteln. Sie wurde kurz darauf an ihrer Wohnadresse angetroffen. Da sich der Verdacht einer Alkoholisierung erhärtete, erfolgte zudem eine Blutentnahme bei der 35-Jährigen. Gegen die Frau wird nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt.

