Nach den starken Schneefällen erlässt die Stadt Augsburg ein Betretungsverbot für den Stadtwald und das Gögginger Wäldchen. Dieses gilt ab sofort bis vorerst Montag, 04. Dezember 2023, 12 Uhr. In dieser Zeit ist es untersagt, die vor Ort durch Absperrmaßnahmen gekennzeichnete Sperrzone zu betreten oder zu befahren.

Ausnahmen nur für Anwohnende von Siebenbrunn und Einsatzkräfte

Lediglich für Anwohnende bleibt die Zufahrt nach Siebenbrunn im Sadtwald möglich. Weitere Ausnahmen gelten ausschließlich für Personen, die zu Zwecken des Brandschutzes, der Forstverwaltung, der Sicherheit, des Rettungsdienstes, der technischen Hilfeleistung, der Kontrolle und Durchsetzung der Sperrzone und zu Zwecken der Kreisverwaltungsbehörde Stadt Augsburg im Bereich der Sperrzone tätig sein müssen.

Überall im Stadtgebiet Bäume meiden, Gefahr auch bei Wetterbesserung

Die großen Schneelasten, die am 02. Dezember 2023 in Augsburg auftraten, haben den Aufenthalt unter Bäumen und im Wald sehr gefährlich gemacht. Es ist jederzeit und unvermittelt mit Schneebruch und Baumumstürzen zu rechnen. Es besteht die erhebliche Gefahr der Schädigung von Leib und Leben, wenn der Stadtwald nunmehr von Menschen, allzumal bei vermeintlich besserem Wetter, betreten wird.

Ordnungsreferent Frank Pintsch mahnt darüber hinaus zu Vorsicht im gesamten Stadtgebiet in der Nähe von Bäumen und rät von nicht notwendigen Wegen und Fahrten ab: „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Tagen um große Umsicht. Meiden Sie Parks und Bäume und beachten Sie bitte das Betretungsverbot für den Stadtwald. Bitte schützen Sie hier sich und Ihre Angehörigen. Es besteht tatsächlich stellenweise Lebensgefahr.“Auch der Botanische Garten bleibt am Sonntag, 3. Dezember geschlossen.

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren rund um die Uhr im Einsatz

In der Nacht von Freitag auf Samstag fielen in Augsburg ca. 30 Zentimeter Neuschnee. Im Laufe des Tages kamen bis zu 10 Zentimeter dazu. Alle Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr Augsburg waren seit Freitagabend rund um die Uhr im Einsatz. Bis 15 Uhr kam es zu 125 Einsätzen. Erst gegen Abend des heutigen Samstags beruhigte sich die Lage etwas.

Es besteht aber weiterhin große Gefahr vor den Schneelasten, vor allem in Parks und unter Bäumen, deswegen wurde gegen 15 Uhr eine Warnung über die Warn-App NINA herausgegeben. Der Botanische Garten blieb am Samstag geschlossen. Ordnungsreferent Frank Pintsch: „Ich danke allen Einsatzkräften von Rettungsdiensten, Feuerwehr, THW und Polizei für Ihren großen Einsatz! Und auch einen besonderen Dank an den Winterdienst, der unermüdlich unterwegs ist.“