Am gestrigen Donnerstag (22.06.2023) ereignete sich ein Betriebsunfall in der Hartwaldstraße in Merching. Ein 60-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 09.30 Uhr stürzte der 60-Jährige bei Bauarbeiten auf dem Dach in einen etwa drei Meter tiefen Schacht und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Wie in solchen Fällen üblich hat die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen und prüft nun, wie es zu dem Unfall kam.