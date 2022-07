In den späten Abendstunden des gestrigen Montags (04.07.2022), gegen

22:30 Uhr, konnte ein Zeuge in der Paracelsusstraße beobachten, wie eine männliche Person auf einen geparkten Pkw kletterte und auf diesem herumsprang.

Der Mann habe am Scheibenwischer gerissen und einen alkoholisierten Eindruck gemacht.

Gegenüber der hinzugerufenen Streife verhielt sich der 31-jährige Randalierer unkooperativ und wollte zunächst seinen Personalien nicht angeben. Nachdem der Mann über 1,7 Promille hatte und ankündigte auch weitere Fahrzeuge angehen zu wollen, wurde er in den Polizeiarrest gebracht. Am geparkten Pkw ist nach derzeitigem Stand kein Sachschaden entstanden, der 31-Jähirge muss sich aber wegen versuchter Sachbeschädigung verantworten.

