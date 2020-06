Augsburg | Bewerbungsphase für „Designkaufhaus Zwischenzeit“ läuft ab sofort

Auch in diesem Jahr können wieder 15 Jungunternehmerinnen und -unternehmer aus Augsburg und der Region gemeinsam an den Start gehen und den städtischen Pop-up-Store in der Annastraße 16 in der Vorweihnachtszeit mit spannenden Konzepten und Ideen beleben.

Das Projekt „Designkaufhaus Zwischenzeit“ wurde 2018 erstmals durchgeführt. „Was damals als Experiment gestartet ist, hat sich inzwischen – auch aufgrund der positiven Resonanz – als neues urbanes Erlebnis und fester Bestandteil der Innenstadt etabliert“, so Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle. Wegen der hohen Nachfrage wurde die Teilnehmerzahl im Jahr 2019 auf 15 Unternehmen erhöht.

Experimentierplattform für Start-ups

Die Stadt Augsburg stellt den Teilnehmenden hierfür die 100 Quadratmeter große Ladenfläche in der Haupteinkaufslage zur Verfügung. Jeder Teilnehmende kann dann innerhalb der Ladenfläche einen eigenen Bereich für seine Produkte einrichten.

„Mit dem Projekt schaffen wir für junge Unternehmen die Möglichkeit, den Verkauf ihrer Produkte im stationären Einzelhandel zu testen und gleichzeitig ihren Bekanntheitsgrad zu steigern“, erläutert Hübschle.

Informationen zur Bewerbung

Die Bewerbung erfolgt über ein Onlineformular (https://wirtschaft.augsburg.de/einzelhandel/zwischenzeit/), das auf der

Homepage der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg zu finden ist. Hier können Interessierte weitere Informationen rund um die Teilnahme und den Ablauf des Projektes abrufen und sich bis spätestens 17. Juli mit ihrem Konzept bewerben.