Augsburg blüht wieder auf – Dutzende Blumenkübel und beliebte Balloninstallation in der City

Symbolisch bringt Augsburg Marketing auch in diesem Jahr die Innenstadt wieder zum Blühen.

In diesen Tagen werden wieder dutzende Blumenkübel in der Annastraße, Steingasse und am Fuggerplatz aufgestellt. Auch die beliebte Balloninstallation in der Annastraße wurde bereits gehängt und begrüßt alle zurückkehrenden Besucher der City. Auch der Stadtmarkt und der Kulturbiergarten werden in diesem Jahr erstmals in die Installation mit eingebunden.

Die Installation hat zwei Phasen: Zunächst eine grüne Blumenwiese mit Schmetterlingen, die sich dann später zur blühenden Blumenwiese wandeln wird.