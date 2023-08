In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde gegen 2:40 Uhr der Feuerlöschzug der Berufsfeuerwehr zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen in die Jesuitengasse gerufen.

Mehrere Anrufer informierten die Zentrale Leitstelle über einen Brand in einer Gaststätte. Als die Einsatzkräfte ankamen, sahen sie eine starke Rauchentwicklung und die Räume der Gaststätte im Erdgeschoss standen in Flammen. Sofort begann ein Team unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung, während ein anderes Team die Wohnungen über der Gaststätte überprüfte. Zum Glück konnten sich alle Bewohner bereits selbst in Sicherheit bringen. Vier große CO2-Gasflaschen, die für die Zapfanlage benötigt wurden, konnten in einen sicheren Bereich gebracht werden. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Gebäude mit leistungsstarken Ventilatoren vom Rauch befreit. Auch die Nachbargebäude wurden auf eine mögliche Rauchbelastung überprüft. Ein zerbrochenes Fenster und die Eingangstür wurden von der Feuerwehr mit Holzplatten abgedeckt. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden.

Im Laufe des Tages werden weitere Kontrollen an der Einsatzstelle durchgeführt. Die Polizei ermittelt die Brandursache der seit mehreren Monaten geschlossenen Gaststätte aufgrund von Renovierungsarbeiten sowie den entstandenen Sachschaden.