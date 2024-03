Augsburg | Brennende Gasflasche löst morgendlichen Feuerwehreinsatz aus

Während des morgendlichen Schichtwechsels erfolgte am heutigen Morgen um 07:35 Uhr der erste Alarm für den Löschzug der Hauptfeuerwache. Auf einem Betriebsgelände im Oberen Schleisweg wurde eine brennende Gasflasche gemeldet.

Beim Eintreffen konnte ein Brand in einer Garage, die zu einer Werkstatt ausgebaut war, bestätigt werden. Bei den Löschversuchen der Mitarbeiter zogen sich zwei eine Rauchgasvergiftung zu, ein Mitarbeiter

verletzte sich an der Hand.

Der Brand wurde von einem Trupp unter Pressluftatmern und einem C-Rohr gelöscht. Von den ebenfalls in der Garage lagernden Gasflaschen ging keine Gefahr aus, da sie bereits durch die Mitarbeiter vor dem Eintreffen der Feuerwehr in das Freie verbracht wurden. Nach abschließender Kontrolle auf mögliche Glutnester konnte die

Garage an den Verantwortlichen übergeben werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden, da dies Ermittlungssache der Polizei ist.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.