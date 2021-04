Augsburg | Corona-Inzidenz deutlich über 200 – Kommen schärfere Maßnahmen?

Die Stadt Augsburg meldet 148 neue Covid-19-Fälle. Darunter 143 Fälle mit Meldedatum Mittwoch, 14. April, sowie 3 Fälle mit Meldedatum Dienstag, 13. April, und je einen Fall mit Meldedatum Montag, 12, April, und Samstag, 10. April. Zwei Fälle mit Meldedatum Sonntag, 11. April, wurden nachträglich korrigiert.



Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 14.929 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 13.431 Personen gelten als genesen, 1.130 sind aktuell infiziert, 368 Personen sind verstorben. Bei den drei Todesfällen, die dem Gesundheitsamt am Mittwoch, 14. April, bestätigt wurden, handelt es sich um eine weibliche Patientin des Jahrgangs 1935 und zwei männliche Patienten der Jahrgänge 1943 und 1964.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 246,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 252,8.

Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg nach Angaben des RKI am heutigen Mittwoch, 15. April, den zweiten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 200.

Maßgeblich für alle inzidenzabhängigen Regelungen ist ausschließlich die RKI-Inzidenz. Liegt sie an drei aufeinander folgenden Tagen über 200, gelten frühestens ab dem darauffolgenden Tag verschärfte Regelungen (Click&Collect statt Click&Meet), die die Stadt in einer amtlichen Bekanntmachung veröffentlichen wird. Weitere Maßnahmen sieht Oberbürgermeisterin Eva Weber aktuell nicht: „Was soll das jetzt noch weiter sein?“. Ein Alkoholverbot oder eine ausgediente Maskenpflicht sieht sie im Moment nicht als zielführend.