Augsburg | Corona-Inzidenz fällt unter 100

Die Stadt Augsburg meldet 55 neue Covid-19-Fälle mit Meldedatum Dienstag, 18. Mai. Je ein Fall mit Meldedatum Mittwoch, 12. Mai, und Montag, 17. Mai, wurden nachträglich korrigiert.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 17.632 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 16.397 Personen gelten als genesen, 842 sind aktuell infiziert, 393 Personen sind verstorben.

Insgesamt wurden in Augsburg bisher 3.762 Mutationen bestätigt. Der Anteil der Fälle mit Mutationen an der 7-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei bis zu 80,3 Prozent.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 89,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 99,0.

Mit dem heutigen RKI-Inzidenzwert liegt die Stadt Augsburg den ersten Tag unter 100. Wird dieser Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, treten am übernächsten darauf folgenden Tag weitere Lockerungen wie beispielsweise die Aufhebung der Notbremse und die Öffnung der Außengastronomie in Kraft.