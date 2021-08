Augsburg | Corona-Inzidenz über 100 – Einschränkungen für Kitas möglich

Die Stadt Augsburg meldet 33 neue Covid-19-Fälle mit Meldedatum Donnerstag, 26. August, sowie 40 Fälle mit Meldedatum Mittwoch, 25. August. Rückwirkend wurde ein Fall mit Meldedatum Dienstag, 24. August, korrigiert.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 19.115 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 18.225 Personen gelten als genesen, 484 sind aktuell infiziert, 406 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 105,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Erster Tag über 7-Tage-Inzidenz von 100

Mit dem heutigen RKI-Inzidenzwert liegt die Stadt Augsburg den ersten Tag über 100. Wird der jeweilige Schwellenwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, treten gemäß der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BaylfSMV) am übernächsten darauf folgenden Tag entsprechende Veränderungen in Kraft. So können beispielsweise Kindertagesbetreuungseinrichtungen nur öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb). An Schulen findet Wechselunterricht statt, wenn im Präsenzunterricht der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann.

Staatskabinett tagt am Dienstag

Ob, wie und wielange diese Regelungen greifen werden ist allerdings auch nach einem möglichen dritten Tag über dem Schwellenwert noch offen. Am Dienstag tagt das Bayerische Kabinett um mögliche Änderungen bei Maßnahmen und Richtlinien in die Wege zu leiten.