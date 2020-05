Augsburg | Corona-Testzentrum zieht aufs Messegelände

Das lokale Testzentrum Corona/Covid-19 der Stadt Augsburg zieht auf das Messegelände: Ab Montag, 25. Mai, werden in der Messehalle 3a Corona-Tests durchgeführt. Der neue Standort bietet bessere Rahmenbedingungen für die Testverfahren.

Wie Gesundheitsreferent Reiner Erben erklärt, wurden am bisherigen Standort, dem Wertstoff- und Servicepunkt am Unteren Talweg, im vorderen Bereich Abstriche entnommen, während die Beschäftigten des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs im hinteren Bereich regulär gearbeitet haben.

„Beide Bereiche waren selbstverständlich strikt voneinander getrennt. Aber der Umzug in die Messehalle bietet jetzt die Chance, die Anfordernisse an ein Testzentrum besser zu gestalten und damit das Testverfahren noch effizienter zu machen“, so Erben.

Insgesamt wurden am bisherigen Standort seit Inbetriebnahme des Testzentrums am 7. März mehr als 1500 Personen auf das Coronavirus getestet.

Umzug an Messe sorgt für bessere Rahmenbedingungen

Am neuen Standort erfolgt die Zufahrt zum Testzentrum ausschließlich über den Messe-Nordeingang an der Firnhaberstraße. Der Weg ist beschildert. Die zu testenden Personen werden über eine Einbahnregelung in die Messehalle geleitet. Dort entnehmen Mitarbeitende des Augsburger Gesundheitsamts und der KVB einen Abstrich. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mobil ist, wird weiterhin zu Hause untersucht.

Test nur nach Terminvergabe

Pro Tag sind im Testzentrum in der Messehalle 3a bis zu 200 Probenentnahmen möglich. Getestet wird weiterhin nur nach terminlicher Vereinbarung. Kontaktpersonen bestätigter Covid-19-Fälle bekommen den Termin vom Gesundheitsamt der Stadt Augsburg zugewiesen. Patientinnen und Patienten mit Symptomen einer neu aufgetretenen Atemwegsinfektion jeglicher Schwere wenden sich zunächst telefonisch an den Hausarzt oder die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) unter der Nummer 116 117.

„Unnötige Kontakte vermeiden und Hausharzt anrufen“

„Wenn bei Personen jetzt Symptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber auftreten, sollten diese bitte unbedingt zuhause bleiben, unnötige Kontakte vermeiden, den Hausarzt anrufen und ihn bitten, dass ein Test veranlasst wird“, appelliert Dr. Thomas Wibmer, stellvertretender Leiter des Augsburger Gesundheitsamtes an Bürgerinnen und Bürger. „Nur, wenn wir Ansteckungen vermeiden und Infektionen erkennen, können wir Infektionsketten auch frühzeitig unterbrechen und eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern.“

Kontaktadressen für den Verdachtsfall

Um Verdachtsfälle und Corona-Patienten zu versorgen, wurden im Stadtgebiet zwei Schwerpunktpraxen eingerichtet: Augsburgerinnen und Augsburger können sich telefonisch unter der Nummer 0821 59090 an das Ärztehaus Augsburg Süd und unter der Nummer 0821 3199903 an die Hausärzte am Rathausplatz wenden. Bei lebensbedrohlichen Zuständen oder Atemnot ist der Notruf unter der 112 zu alarmieren.