Augsburg| Coronainzidenz weiter unter 30

Die Stadt Augsburg meldet 4 neue Covid-19-Fälle. Registriert wurden 2 Fälle mit Meldedatum Freitag, 04. Juni und je ein Fall mit Meldedatum Montag, 31. Mai, und Dienstag, 01. Juni.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 17.975 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 17.367 Personen gelten als genesen, 208 sind aktuell infiziert, 400 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 27,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 27,4. Das RKI weist darauf hin, dass bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten sei, dass an Feiertagen wie zuletzt am Donnerstag, 03. Juni, weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet würden.

In seiner Sitzung vom Freitag, 04. Juni 2021, hat das Bayerische Kabinett weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen beschlossen, die ab Montag, 07. Juni 2021 in Kraft treten sollen. Die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) soll mit Ablauf des 06. Juni 2021 auslaufen und durch eine neue 13. BayIfSMV ersetzt werden, die das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege im Laufe des Wochenendes veröffentlichen wird. Sie soll ab Montag, 07. Juni, gelten. Auch die geltenden Hygienerahmenkonzepte sollen durch die zuständigen Staatsministerien angepasst werden. Die vorgesehenen Lockerungen hat die Stadt Augsburg auf www.augsburg.de/infektionsschutz veröffentlicht.