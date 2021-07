Augsburg | Das ist dreist – Dieb klaut Räder an der Kulperhütte vor laufender Kamera

Ein lustiger Abend endete für einen Augsburger Radsportfreund mit einer großen Enttäuschung.

Es war ein netter Abend an der Kulperhütte am Wertachstrand gewesen, ein junger Augsburger wollte danach nicht mehr heimradeln und sperrte sein Fahrrad am Geländer der nahen Brücke an. Als er sein Bike am nächsten Tag abholen wollte, traute er seinen Augen nicht. Ein dreister Dieb hatte die Räder des Sportrads der Firma Lappiere abmontiert und mitgenommen.

Wie auf den Aufzeichnungen einer in der Nähe montierten Kamera zu sehen ist, war der dreiste Dieb am Sonntagmorgen kurz vor 5 Uhr mit dem eigenen Drahtesel gekommen, hatte die Räder in aller seelenruhe abmontiert und sich dann davongemacht.

Wer Angaben zum Dieb oder zum Verbleib der Reifen machen kann kann sich beim Besitzer oder der Polizei melden.