Augsburg | Der neue Klassiker beim Thema Alkohol im Strassenverkehr

Der erste ESKF war kurz vor 01.00 Uhr in der Heinrich-v.-Buz-Straße unterwegs und kam dort einer Polizeistreife in Schlangenlinien entgegen. Bei einer anschließenden Kontrolle lallte der 23-Jährige und wankte im Stehen, was bei einem Alkoholwert von etwas mehr als 1,2 Promille auch nicht verwunderlich war.

Der zweite ESKF kam einer Streifenbesatzung gegen 02.20 Uhr in der Georg-Haindl-Straße entgegen – ebenfalls Schlangenlinien fahrend. Der 21-Jährige war auch mit über 1,2 Promille unterwegs.