Augsburg | Drogenbestellung aus dem Darknet abgefangen

Drogenkäufe über das Clear- und Darknet nehmen seit Jahren ständig zu. Die Einschränkungen während der Coronapandemie haben diesen Trend noch verstärkt. Der Drogenfahndung der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg wurde bekannt, dass ein 25-Jähriger aus Augsburg eine größere Menge Amphetamin im sog. Darknet bestellt haben soll. Die Ware sollte dem Adressaten auf dem Postweg zugestellt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein verdächtiges Paket mit richterlichem Beschluss angehalten und beschlagnahmt. Als es nach Vorliegen einer richterlichen Beschlagnahmeanordnung geöffnet wurde, kam ein Kilogramm Amphetamin zum Vorschein, das mutmaßlich von dem Adressaten im „Darknet“ bestellt worden waren. Als der 25-Jährige die Postsendung am 02.11.2021 in seiner Mittagspause abholen wollte, wurde er festgenommen. Er wurde am Folgetag (03.11.2021) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl u. a. wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ und in Vollzug setzte. Der 25-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Das sichergestellte Amphetamin hat einen Schwarzmarktwert von bis zu 10.000 Euro. Die noch andauernden Ermittlungen gegen ihn werden von der Kripo Augsburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg geführt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.