In sportlich schweren Tagen erreicht die Augsburger Eishockey-Familie eine traurige Nachricht. Der frühere AEV-Spieler und -trainer Jozef „Jojo“ Capla ist gestorben.

Jozef „Jojo“ Capla ist am Mittwoch in Augsburg verstorben. Der langjährige tschechischslowakische Nationalverteidiger hatte zum Ende seiner Spielerlaufbahn drei Spielzeiten beim Augsburger EV in der Bundesliga absolviert. Auch in seiner Heimat war Capla eine Vereinslegende des HC Slovan Bratislava.

Capla war anschließend unter anderem in Augsburg, Rosenheim, Schwenningen und Füssen als Trainer tätig. Auch der Nachbwuchs war ihn wichtig, auch dort engagierte er sich.

Jozef „Jojo“ Capla wurde 84 Jahre alt. Bis zum Ende seiner Tage blieb er seinem geliebten Sport verbunden und verfolgte wohl auch die aktuell sportlich schwierigen Zeiten der Panther mit.