Augsburg | Fahrraddemonstration über B17 für autofreien Sonntag und Frieden

Diesen Sonntag (27. März) gibt es eine Fahrrad-Demo über die B17. Es ist Augsburgs erste kombinierte Demonstration zu den verknüpften Themen Frieden und Klimagerechtigkeit. Auch für die Einführung eines Tempolimits sowie autofreier Sonntage wird demonstriert. Start der Demonstration ist um 14:00 Uhr am Augsburger Königsplatz.

Eingebettet ist die Aktion in einen dezentralen Aktionstag für Frieden und Klimagerechtigkeit. An diesem Tag finden in ganz Deutschland verschiedene Events, Aktionen und Informationsveranstaltungen statt.

„Gerade Augsburg sollte sich als Friedensstadt stärker für ein Tempolimit auf A8 und B17 einsetzten. Den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, freut nicht nur den privaten Geldbeutel bei den aktuellen Spritpreisen. Auch die Umwelt, Mensch und Tier danken“, so Klimagerechtigkeitsaktivistin Charlotte Lauter (19). Deshalb ist eine der zentralen Forderungen, auf die am Sonntag verwiesen wird: Verkehrswende jetzt! Tempo 100 auf der A8 zwischen Ulm und München und Tempo 50 im Stadtgebiet Augsburg auf der B17! Autofreier Sonntag jetzt!

„Weil die Regierung bei wirksamem Klimaschutz und der Ausbremsung von Kriegen durch den Kauf von fossilen Brennstoffen versagt, sorgen wir selbst dafür, dass die B17 am Sonntag autofrei ist und zeigen die – hoffentlich bald reale – Utopie des autofreien Sonntags auf.“, so Charlotte Lauter weiter.

Um 14:00 Uhr fährt der Radlzug am Augsburger Königsplatz los (Route: Kö -Hermanstr. – Gögginger Str. – Eichleiterstr – B17 – Bürgermeister-Ackermann.Straße, Rosenaustraße, Pferseer Unterführung, Fröhlichstr. und zurück zum Königsplatz). Es ist mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen.