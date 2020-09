Augsburg | Fahrstuhl für Liegend-Transporte im Sander-Stift wird saniert – THW untersützt

Nach mehr als zwanzig Jahren muss in der Senioreneinrichtung Sander-Stift in Oberhausen der Fahrstuhl saniert werden. Dieser ist auch für die Liegend-Transporte der Bewohnerinnen und Bewohner vorgesehen. Für die geplante Sanierungszeit von vier bis sechs Wochen muss auch im Notfall gewährleistet sein, dass 19 pflegebedürftige Personen liegend aus dem Wohnbereich im dritten Stock transportiert werden können.

Um das Problem zu lösen, nahm Einrichtungsleiter Reimar Sieberth Kontakt mit dem Technischen Hilfswerk Augsburg auf. Dieses baut eine Rampe vom dritten Stock in die Kapelle, die sich im zweiten Stock des angrenzenden Gebäudes befindet und derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht genutzt wird. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten wird über die Rampe ein Höhenunterschied von einem Meter überwunden.

„Wir helfen, um Probleme zu lösen“

Für den Ortsbeauftragten des Technischen Hilfswerkes, Wolfgang Meßmer, der die Augsburger Bundesbehörde mit dem Schwerpunkt Katastrophen- und Zivilschutz leitet, kam die Anfrage des Sander-Stifts nicht überraschend. „Wir haben in der Corona-Pandemie Schutzkleidung und Desinfektionsmittel logistisch in kurzer Zeit an Kliniken, Gesundheits- und Pflegeinrichtungen verteilt. Natürlich helfen wir mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern auch mit, wenn eine Pflegeeinrichtung andere Probleme hat.“

Notfallrampe wird von Experten vor Ort aufgebaut

Am Freitag, 2. Oktober, bauen sechs Helferinnen und Helfer eines THW-Teams auf der Grundlage einer fachmännischen Bauzeichnung die sechs Meter lange und 1.40 Meter breite Rampe mit Geländer. Auf ihr können bettlägerige Seniorinnen und Senioren während der Sanierungszeit im Notfall sicher in die unteren Stockwerke gebracht werden. „Für unser Team ist der Einsatz eine gute Übung. Denn Behelfskonstruktionen aus Holz werden in Rettungs- und Katastropheneinsätzen oft kurzfristig erstellt“, so Wolfgang Meßmer.

Die Altenhilfe der Stadt Augsburg dankt gemeinsam mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern des Sander-Stifts dem THW für dessen schnelle, unbürokratische Hilfe.