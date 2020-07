Augsburg | Falscher Polizeibeamter ergaunert über 96.000 Euro von Seniorin

Eine 78-jährige Augsburger Seniorin ist auf einen Telefonbetrüger hereingefallen, der sich vor ein paar Wochen bei ihr als „Kommissar König“ vorgestellt hatte und durch geschickte Gesprächsführung zunächst die Vermögensverhältnisse in Erfahrung bringen konnte.

Anschließend behauptete der angebliche Polizeikommissar, dass das Geld der Angerufenen nicht mehr sicher sei und bot an, ihr Geld bei der Polizei sicher aufzubewahren. Im weiteren Verlauf wurde die Rentnerin angewiesen, immer wieder Geld von ihren Konten abzuheben und dieses dann vor ihrer Haustüre abzulegen. Dabei müsse sie aber die Haustüre schließen, da das Geld mittels Drohne abgeholt werde – was natürlich nur ein Ablenkungsmanöver war, damit der Abholer unerkannt agieren konnte. Kommissar König wies die Geschädigte auch an, in verschiedenen Augsburger Geschäften Amazon-Gutscheine zu kaufen und die Codes anschließend telefonisch durchzugeben, was die Frau auch tat. Nachdem dann irgendwann die Konten der Seniorin aufgebraucht waren, sollte sie auf Anweisung auch noch Familienmitglieder um Geld bitten. Diese erkannten jedoch die Betrugsmasche sofort und erstatteten gestern (06.07.2020) Anzeige bei der echten Polizei. Hierbei stellte sich heraus, dass die Geschädigte bis jetzt insgesamt über 90.000 Euro – ihre ganzen Ersparnisse – an die Betrüger ausgehändigt hatte.

Die Polizei warnt permanent vor den perfiden Betrügern, die sich unter einer Legende als (falsche) Polizeibeamte ausgeben, sich mit bekannten Maschen (die auch immer wieder um Variationen ergänzt bzw. abgewandelt werden – siehe hierzu auch www.polizei.bayern.de) das Vertrauen der Senioren geschickt erschleichen, um sie dann skrupellos abzuzocken. Die meisten Angerufenen durchschauen den Betrug zum Teil schon im Ansatz und beenden das Gespräch. Aber leider gelingt es den Betrügern immer wieder zum Erfolg zu kommen – auch wenn derartig hohe Summen nicht alltäglich sind.

In letzter Zeit konnten die ermittlungsführenden Beamten der KPI/Z wieder vermehrte Aktivitäten von falschen Polizeibeamten im Raum Augsburg feststellen. Insbesondere „Kommissar König“ tritt hier regelmäßig in Erscheinung. Vor weiterem Auftreten wird gewarnt. Familienmitglieder, Freunde bzw. auch Nachbarn sollten nach Möglichkeit die lebensälteren Mitbürger über derartige Betrugsmaschen aufklären.